Brian Fernández es separado por la directiva de Colón. Después de varios incidentes polémicos, Brian Fernández fue separado por la directiva del Colón de Santa Fe, sin embargo, el ex delantero de Necaxa podría reincorporarse más adelante con el club. Además, el atacante argentino deberá ponerse a disposición de un par de doctores, quienes tratarán de contener al futbolista.

El portal ‘Cadena 3’ informó que Fernández no participará en los entrenamientos a la par de sus compañeros. Pero la próxima semana podrían incorporarse de nueva cuenta. Esta decisión fue tomada tras el nuevo episodio que protagonizó el goleador, quien se perdió la práctica del Colón debido a un asalto que sufrió previo a arribar a las instalaciones del club.

Asimismo, el medio anteriormente citado señaló que el conjunto de Santa Fe colocará dos médicos personales a Brian Fernández en búsqueda de encontrar la forma de contenerlo de realizar acciones que vayan en contra de su persona. Por otra parte, Christian Bragarnik, agente del jugador, se reunirá con la directiva del equipo para idear un programa que contenga las emociones del delantero.

Desde su regreso al futbol argentino, Brian Fernández ha protagonizado extraños sucesos que han levantado la preocupación de su familia y de su escuadra. El otrora miembro del Portland Timbers se ausento durante algunas horas y provocó que fuera reportado como desaparecido por sus familiares. Tras conocer que era buscado, Fernández se reportó y aseguró que se encontraba en casa de un amigo.

Brian Fernandez: “Todos cierren el orto porque el que manda en Santa Fe soy yo". "Si no te gusta ya sabes anda hacer la denuncia"

also Brian Fernandez: "Me robaron la camioneta. Me apuntaron con un revolver en la cabeza. Me dijeron en 'Santa Fe mando yo'" pic.twitter.com/jYkpraOSbs

