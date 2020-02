Brian Fernández denuncia que fue víctima de un violento asalto

Jacksonville jugará dos partidos en 2020 en Londres. Por primera vez en la historia de la NFL un equipo jugará dos partidos como local fuera de los Estados Unidos. Los Jaguares de Jacksonville confirmaron que disputarán un par de juegos consecutivos de temporada regular en el estadio Wembley; ubicado en Londres, Inglaterra en la campaña de 2020.

The Jaguars announced that they will play back-to-back home games in London. Next season. ot unexpected at all and some owners. Believe that shortly If there is a new CBA, there will be a full London ticket of eight games a year. The number of Jags games there could increase — Jason La Canfora (@JasonLaCanfora) February 4, 2020

“Primero, quiero dejar en claro que nuestra prioridad principal es ganar, y cualquier cosa que hagamos o digamos más allá de eso nunca será más importante que darle a Jacksonville un equipo que gane y del cual la comunidad se sienta orgullosa de llamar suyo.

Full press release regarding season ticket member pricing and London games. ⤵https://t.co/1ZwMN0tw7k — #DUUUVAL (@Jaguars) February 4, 2020

También hemos sido honestos acerca de la importancia de disputar partidos en Londres y de lo que significa para la vitalidad de la franquicia de los Jaguares…Lo que planeamos para la temporada de 2020 y tal vez un poco más allá se trata de creer en lo que finalmente se puede convertir Jacksonville”, expresó el dueño del equipo, Sam Khan.

Jacksonville jugará dos partidos en 2020 en Londres

Aunque el calendario no ha sido revelado, los Jaguares recibirían en Londres a uno de los siguientes clubes: Texanos de Houston, Potros de Indianápolis, Titanes de Tennessee, Browns de Cleveland, Leones de Detroit o Delfines de Miami.

El equipo anunció que los encuentros como local ante los Acereros de Pittsburgh y los Osos de Chicago se realizarán en Jacksonville en el estadio TIAA Bank Field.

Jacksonville Jaguars jugará 2 partidos en Londres en la temporada 2020. Primer equipo en jugar 2 partidos en el extranjero en una misma temporada. pic.twitter.com/BT1R73YhRm — Pedro Antonio Domínguez (@pedrodomg) February 4, 2020

Los Jaguares han convertido una tradición el desarrollar uno de sus duelos en territorio británico. Desde 2013, Jacksonville ha encontrado una segunda casa en Londres y tiene un récord de 3-4 desde que viaja a Inglaterra para jugar como local.

Jacksonville Jaguars will play TWO games in the UK this season. They'll be playing on back-to-back weeks and both games will be at Wembley Stadium. They'll be the first NFL team to play two overseas games in a season. How soon 'til we get the London Jaguars? pic.twitter.com/yCbahT54s7 — Sam Farley (@FarleyWrites) February 4, 2020

Por otra parte, la directiva aseguró que los dueños de entradas para toda la temporada recibirán algunos beneficios; tras perder la oportunidad de ver dos juegos en la ciudad de Jacksonville. Las personas que posean entradas para todo 2020 recibirán descuentos de 50% en tickets para los duelos de pretemporada, así como precios favorables en media docena de partidos de la campaña regular que equivaldrán a una reducción promedio del cinco por ciento.

Shad Khan has "no plan" to move the Jacksonville Jaguars to London, yet added a second home game in London to their 2020 schedule. How are you feeling, Jags fans? pic.twitter.com/p0wdmPV0q1 — Tylt Sports (@tyltsports) February 4, 2020

Parte de la estadía prolongada de los Jaguares en Londres viene en conjunto con los ambiciosos planes del equipo del desarrollo de Lot J a un lado del estadio TIAA Bank Field. De acuerdo con la directiva, cuando sea terminada la primera etapa del proyecto; los aficionados podrán disfrutar del rediseñado centro de Jacksonville, el cual incluirá un distrito de entretenimiento, edificios residenciales; un hotel con 200 cuarto y un estacionamiento adicional.

