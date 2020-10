Brett Phillips habla sobre su heroico hit en la Serie Mundial. Los Rays de Tampa Bay consiguieron una improbable victoria sobre los Dodgers de Los Ángeles la noche del sábado y lograron igualar la Serie Mundial. El héroe del partido, Brett Phillips, platicó la emoción que vivió tras conectar el hit que dejó en el terreno de juego a los californianos y aseguró que no tenía energía para gritar tras su efusivo y emocionante festejo.

“Después de que ganamos, despegué como un avión. Porque pensé que era genial. Poco sabía, agoté toda mi energía haciendo el avión. Entonces todos los chicos me alcanzaron y empezaron a gritar. Lo siguiente que supe fue que no tenía energía ni aliento para gritar. Tenía que hacerlo. Salir de la pila porque estaba a punto de desmayarme. Fue por pura emoción y pura alegría”, declaró Phillips.

“I don’t know what happened, but then he scored… next thing I know I’m airplaning around the outfield.” -Brett Phillips pic.twitter.com/ce6i53kwth

Brett entró de emergente con dos outs en la novena baja y pegó el imparable que concretó la remontada. Sobre su repentina aparición, tras no hacer el equipo en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el utility aseguró que momentos como el que protagonizó hacen que el beisbol sea un deporte especial, en el que cualquiera pueda ser el héroe.

“Es por eso que el béisbol es tan especial. Cualquiera puede venir una noche determinada y ayudar al equipo a ganar. Lo hemos demostrado desde que estoy aquí. En lo que a mí respecta, fue tener esta creencia implacable de que iba a entrar y ayudar al equipo o hacer un trabajo como me pidieron. Es por eso que estoy aquí. Somos jugadores de Grandes Ligas. No estaríamos aquí si no pudiéramos hacer eso”, añadió.

He's on his 4th team in 5 years.

He had just 25 plate appearances in 17 games after the Rays traded for him.

He wasn't on the ALCS roster.

Yet Brett Phillips, when called upon last night, entered World Series lore.

The Rays' latest improbable hero: https://t.co/sUrDAgwOVs pic.twitter.com/d15IYn3In2

— Baseball America (@BaseballAmerica) October 25, 2020