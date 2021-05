Brett Favre cree que Aaron Rodgers no regresará a Green Bay. Una semana después de que se filtró en la prensa que Aaron Rodgers no planearía regresar a los Empacadores de Green Bay, Brett Favre, ex mariscal de campo de la franquicia, mencionó que cree que Rodgers no olvidará tan fácil los problemas que tengan con el equipo e insinuó que pudo ser el final de su ilustre carrera en la franquicia.

Brett Favre (via @WildeAndTausch): Gut tells me Rodgers done with Packers https://t.co/8vLaAu8OqR — Rob Demovsky (@RobDemovsky) May 5, 2021

“Pienso que conozco a Aaron bastante bien, y honestamente no lo veo simplemente regresando y diciendo, ‘Ok, vamos a olvidarlo todo, lo que sea que haya causado la disputa, y voy a regresar a jugar porque amo a los chicos, amos a los fans de Green Bay’. Asume que lo hace, pero la disputa no es con compañeros o fans. Es con la directiva. ¿Se tragará el orgullo y regresará? Quizás, pero no veo que suceda”, dijo Favre en entrevista con un programa de ESPN Radio.

Which Packers QB are you rolling with if you're starting a team: Aaron Rodgers or Brett Favre? pic.twitter.com/GPeGETZNvd — The Game Day NFL (@TheGameDayNFL) May 5, 2021

El antecesor de A-Rod adelantó que es probable que si Green Bay no canjea a Rodgers, el mariscal de campo decida simplemente no reportar con el equipo para la temporada 2021.

“Si no existe un canje, mis entrañas me dicen dice que preferiría no jugar, que volver. Es simplemente mi intuición. No hay otro motivo para mí decirlo que simplemente lo que siento en las entrañas, y creo que ustedes conocen a Aaron bastante bien como para sentirse más o menos del mismo modo”, añadió.

Brett Favre on Aaron Rodgers: 'My gut tells me that he'd rather sit out than play' for Packers again https://t.co/ljzTaBDrlY #sports #feedly — K Dubb (@TheReal_KDubb) May 5, 2021

Finalmente, Brett Favre develó que intercambió mensajes con Aaron Rodgers cuando estalló la bomba mediática el pasado jueves en la prensa estadunidense. “‘Gracias por contactarme. Volveré contigo cuando todo esto acabe’. Eso fue todo”, reveló el General sobre su conversación con AR12.

