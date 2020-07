Bravos vienen de atrás y vencen a Mets en entradas extras. Los Bravos de Atlante vinieron de atrás y vencieron a los Mets de Nueva York en extra innings para conseguir su primer triunfo de la temporada 2020 de Grandes Ligas. Los actuales campeones de la División Este de la Liga Nacional empataron la pizarra en la novena entrada y con un rally de tres anotaciones en la décima se llevaron el segundo juego de la serie que se disputa en el City Field.

Por segundo encuentro consecutivo, ambas novenas se enfrascaron en un gran partido de pitcheo. En esta ocasión, Steven Matz y Max Fried fueron los protagonistas desde el montículo. Brian Snitker decidió mover la alineación de Atlanta, tras ser blanqueados un día antes, y rápidamente le dio frutos.

Adam Duvall just blasted a dog in the face with a homer @MansplainBBpod pic.twitter.com/wXidgfx4j6 — Jomboy (@Jomboy_) July 25, 2020

Adam Duvall conectó un jonrón solitario en la segunda entrada y adelantó a los Bravos en el juego. Después de cuatro entradas sin poder tocar la serpentina de Fried, los Mets hicieron daño y lograron dar la vuelta al marcador. En la quinta baja, Michael Conforto bateó el primer hit para los locales y enseguida anotó la carrera de la igualada en un triple de Amed Rosario. Dos bateadores más tarde, Jeff McNeil remolcó la rayita que puso en ventaja a los Mets en un elevado del sacrificio.

¡Y LOS BRAVES EMPATAN! #MLBxFOX El primer home run de Marcell Ozuna con los Braves de Atlanta y pone la pizarra 2-2 📲 APP: https://t.co/Z2Faqvzjne

📺 FOX Sports pic.twitter.com/gH7n0l7iP8 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 25, 2020

Al igual que el partido de anoche, el pitcheo sobresalió y ambos equipos no se hicieron daño hasta el final del encuentro. A un out de la victoria neoyorquina, Marcell Ozuna empató el marcador con un cuadrangular sin gente en las bases sobre un lanzamiento de Edwin Díaz.

En la décima entrada, los Bravos arrancaron con un corredor en segunda, tal como lo estipula la regla para este 2020, y aprovecharon esta situación. Dansby Swanson puso adelante en la pizarra a los Bravos con un sencillo. Enseguida, Johan Camargo conectó un imparable y Ender Inciarte puso el encuentro 4-2 con un rodado dentro del cuadro. Williams Contreras empujó la quinta rayita de Atlanta con un doblete.

OK so far we LOVE the new rule!#ForTheA pic.twitter.com/qpALw2XXtW — Atlanta Braves (@Braves) July 25, 2020

Los Mets llegaron a tener la casa llena sin outs en el cierre de ese mismo episodio, pero no sacaron provecho de esto y se conformaron con una sola carrera, gracias a un elevado de sacrificio de Dominic Smith. Al final, Luke Jackson retiró a Wilson Ramos y concretó el triunfo de los Bravos.

El triunfo fue para Luke Jackson (1-0), quien lanzó las últimas dos entradas. La derrota la cargó Hunter Strickland, tras admitir tres carreras en la décima entrada en apenas un tercio de labor.

