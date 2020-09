Bravos ponen a Max Fried en la lista de lesionados. Los Bravos de Atlanta recibieron un nuevo golpe en su rotación de pitcheo al colocar en la lista de lesionados al juvenil lanzador Max Fried. El equipo determinó desactivar al zurdo por los próximos 10 días, en lugar de brindar uno o dos días de descanso más, tras detectarse un problema de espasmos musculares en su espalda.

To make room on the active roster Atlanta placed LHP Max Fried on the 10-day IL, backdated to September 6, with a left-side muscle spasm in his lumbar spine, and designated Charlie Culberson for assignment.

— Atlanta Braves (@Braves) September 8, 2020