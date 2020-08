Bravos mandan a Ronald Acuña a la lista de lesionados. Los Bravos de Atlanta colocaron este sábado en la lista de lesionados al venezolano Ronald Acuña por una inflamación en su muñeca izquierda. El jardinero derecho se perderá al menos 10 días por esta molestia que lo dejó fuera del lineup de su equipo desde el pasado martes.

“No hay razón para apurar algo como eso. Necesitas tu mano y muñeca para ser efectivo. No queremos que él (Ronald Acuña) altere cualquier otra parte de su juego. Simplemente nos encargaremos que solucionemos eso y entonces él estará listo para jugar el resto de los partidos”, expresó este día Brian Snitker, manager de Atlanta.

Acuña jugó por última ocasión el lunes ante los Phillies de Philadelphia y el martes se ausentó del inicio de la serie ante los Yankees de Nueva York. Tras revelarse su molestia en la muñeca izquierda, el equipo decidió darle descanso, con la esperanza de que esto fuera suficiente para evitar un viaje a la lista de lesionados.

El venezolano sensación de las Grandes Ligas batalló en la primera semana de la temporada 2020, sin embargo, en los primeros 10 días del mes de agosto presumía un OPS de 1.306 y conectó tres cuadrangulares el domingo pasado ante Philadelphia en la doble cartelera que disputaron ambos equipos.

Ronald Acuna is going off 🍿

😤 4-for-4

😤 2 HRs

😤 3 RBI

😤 2 Runs

(via @Braves)pic.twitter.com/ZJ898X3ygM

— SportsCenter (@SportsCenter) August 9, 2020