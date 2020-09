Bravos derrotan en extrainnings a los Rojos y toman ventaja en la serie. Los Bravos de Atlanta y los Rojos de Cincinnati protagonizaron un increíble duelo de picheo que se extendió a entradas extras. Después de 13 innings, Atlanta rompió el empate sin anotaciones que gobernó el partido desde el comienzo y se llevó el triunfo por pizarra de 1-0. Los campeones de la división este de la Liga Nacional están a otra victoria de alcanzar la ronda divisional.

Este compromiso de pocas carreras rompió una marca de postemporada, al convertirse en el primer juego en no tener anotaciones tras 11 innings disputados, racha que se alargó hasta la parte baja del decimotercer capítulo y que se rompió gracias a un imparable remolcador del candidato al premio MVP del viejo circuito Freddie Freeman.

Never in baseball history has a playoff game gone into the 12th inning without a run … until today.

Reds 0, Braves 0 after 11.

— Jeff Passan (@JeffPassan) September 30, 2020