Bravos de Juárez no harán ajustes de sueldos para el Apertura 2020

Bravos de Juárez no hará ajustes de sueldos para el Apertura 2020. Pese a los problemas económicos que enfrentará el futbol mexicano en los próximos meses, los Bravos de Juárez no aplicarán recortes salariales a sus jugadores. Guillermo Cantú, presidente del club, aseguró que se comprometió con los integrantes del conjunto fronterizo a no tocar sus bolsillos durante el Apertura 2020.

“Una de las decisiones que hemos tomado, y quizá contrario a otros equipos, es cuidar gastos, pero lo que se ha decidido es que se pagará el ciento por ciento a los jugadores. Lo firmado se cumple”, declaró el dirigente de los Bravos en entrevista con ESPN.

Cantú indicó que el equipo chihuahuense prefirió cumplir en su totalidad con el compromiso adquirido con los futbolistas, en lugar de gastar dinero en refuerzos para el próximo campeonato. En lugar de gastar jugadores para este torneo, mejor buscamos un esquema para cuidar a nuestra gente. Los que terminan contrato y los que no, pero vamos a finiquitar al ciento por ciento a nuestros futbolistas”, añadió.

Por último, Guillermo Cantú reveló que aún no da a conocer esta noticia a los elementos de los Bravos de Juárez y se congratuló por el esfuerzo realizado por los propietarios de la franquicia de garantizar el pago completo de los sueldos.

“No he hablado con los jugadores, hablé con Gabriel (Caballero). Tenemos algunos temas de flujo normales. Nos atoramos como nunca porque se tenía que platicar en el conejo. Es una grata sorpresa, agradezco al consejo y a los propietarios porque es un esfuerzo impresionante. Creemos que ayuda en la construcción de un equipo que permanezca a corto, mediano y largo plazo”, concluyó.

