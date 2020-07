Bravos de Atlanta reiteran que no cambiarán su nombre. Los Bravos de Atlanta reiteraron a sus aficionados que no piensan cambiar el nombre de su franquicia, pese a la presión que han enfrentado los Pieles Rojas de Washington y los Indios de Cleveland para modificar su mote, al considerarse despectivo para los pueblos nativos estadounidense.

A través de un correo electrónico dirigido a sus aficionados, y dado a conocer en su cuenta de Twitter por Paul Lukas, el equipo indicó que “respeta” y “honra” a las comunidades nativas y aseguraron que “han sacado fuerza” de la diversidad de todas las partes involucradas en la historia y por ese motivo no se considera modificar la identidad de la franquicia.

The Atlanta Braves said in an email to season-ticket holders that they will not be changing their name but will take a further look at the future of the tomahawk chop. https://t.co/l8Xwv4xL7r

