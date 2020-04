Bravos de Atlanta pagarán a sus empleados todo el mes de mayo. La pandemia de COVID-19 que afectó el desarrollo de decenas de ligas de diferentes deportes no solo perjudicó a jugadores, directivos y aficionados, sino a todos los trabajadores que dependen de que haya partidos para tener un sustento. Ante este escenario que pone en riesgo a miles de familias, un equipo de Grandes Ligas decidió encargarse de sus empleados.

De acuerdo a varios reportes, los Bravos de Atlanta informaron a sus trabajadores que pagarán su sueldo completo hasta el 31 de mayo, con lo que les brindan seguridad en medio de esta crisis sanitaria que dejó sin ingresos a millones de estadunidenses.

Sources: the Atlanta Braves notified their full-time and part-time employees yesterday that they would be paid through May 31. They are the first known MLB club to give their employees assurances beyond the end of April or beginning of May.

— Kiley McDaniel (@kileymcd) April 11, 2020