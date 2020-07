Bravos de Atlanta no planean cambiar el nombre del equipo. En medio de las peticiones que han recibido los Pieles Rojas de Washington para que cambien el nombre de su equipo, por considerarse “ofensivo” y “racista”, los Bravos de Atlanta dieron a conocer que no planean renombrar su franquicia.

Pese a que los Indios de Cleveland, novena de las Grandes Ligas, informó que analizan cambiar su mote para no ofender a ninguna persona que se identifique como nativa de algún pueblo originario estadunidense, los Bravos aseguraron que su equipo “honra, apoya y valora a la comunidad nativa estadounidense. Y eso nunca cambiará”.

El equipo con sede en Atlanta mencionó que ha “forjado un vínculo incluso más estrecho con varias tribus nativas estadounidenses, tanto en el nivel regional como en el nacional, sobre asuntos relacionados con los Bravos y con la cultura” de las distintas etnias autóctonas de Estados Unidos.

Además, la franquicia perteneciente a las Grandes Ligas dio a conocer que ha sostenido diversas reuniones con nativos estadounidense, para colaborar en temas culturales, educativos y generar una vinculación con distintas comunidades. Sin embargo, el club aceptó que aún tiene “mucho por hacer, dentro y fuera del terreno” de juego por las comunidades nativas.

