Bravos de Atlanta firman a Yasiel Puig. Finalmente, Yasiel Puig encontró un equipo para continuar su carrera en las Grandes Ligas. De acuerdo a Mark Feisand, reportero de MLB.com, el cubano acordó jugar con los Bravos de Atlanta, sin embargo, ni el equipo ni el jugador han confirmado el trato.

Yasiel Puig has reportedly agreed to a deal with Atlanta, source tells @Feinsand . https://t.co/9xkPHfxPoR pic.twitter.com/upMlj1oFHq

Puig jugó en 2019 con los Rojos de Cincinnati y con los Indios de Cleveland y se convirtió en agente libre al término de la temporada. El cubano buscó desde noviembre un acuerdo multianual, empero, su mercado nunca se desarrolló y se encontró en el inicio de los Entrenamientos Primaverales sin una oferta para jugar en 2020.

Yasiel Puig replaces outfielder Nick Markakis in Atlanta's lineup, who opted out.

Tras meses de una larga espera, Yasiel habría recibido una nueva oportunidad en Grandes Ligas. El cubano aprovechó que Atlanta estaba en búsqueda de un jardinero veterano, después de que Nick Markakis anunciara que no jugaría la campaña, debido a la pandemia de COVID-19. Puig competirá por un puesto en los jardines con Ronald Acuña, Ender Inciarte, Adam Duvall y Marcello Ozuna.

Tras seis años con los Dodgers de Los Ángeles, el cubano llegó a Cincinnati en un cambio y en el último día para hacer trueques, los Rojos lo mandaron a Cleveland. En 2019, Puig tuvo una línea de bateo de .267/.327/.458, conectó 24 cuadrangulares y produjo 84 carreras, además, se robó 19 bases.

Free-agent outfielder Yasiel Puig is signing with the Atlanta Braves, as first reported by MLB Network and confirmed by ESPN. https://t.co/GKuZVCCucM

— SportsCenter (@SportsCenter) July 14, 2020