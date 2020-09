Bravos de Atlanta anuncian despidos de trabajadores. A menos de dos semanas del inicio de la postemporada de las Grandes Ligas, los Bravos de Atlanta informaron que despidieron a un número no identificado de trabajadores. El equipo de la Liga Nacional fue uno de los clubes de la MLB que se comprometió a mantener a una gran parte de su plantilla, pese a la crisis financiera desatada por la pandemia de COVID-19.

Dozens of Atlanta Braves employees have been told their contracts would not be renewed at the end of the year following the disclosure of a 95% revenue loss in the team's second-quarter.

Player development, baseball analytics, scouting and more were impacted, per @TheAthletic. pic.twitter.com/mVUO2jBAVG

— Front Office Sports (@frntofficesport) September 15, 2020