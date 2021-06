Brasileño Andrey Borges lidera el MIA, tras un ‘hole in one’.

El golfista brasileño Andrey Borges anotó un ‘hole in one’ en el hoyo 15 del Club Campestre Torreón, sede del XCIII México Internacional Amateur (MIA) presentado por el Gobierno del Estado de Coahuila, con lo que comparte la cima del torneo con el chileno Benjamin Saiz, ambos con score de -11.

“Me quedo muy contento. Cuando hice ‘hole in one’, yo me quedé nervioso, no sabía qué hacer. Me pone en el primer lugar del torneo. Ahora a mantener el foco para mañana hacer un buen score. Estoy muy contento por hacer un ‘hole in one’ acá, es un campeonato muy bueno, con un nivel altísimo”, comentó Borges al final de su ronda.

Actualmente, el brasileño está ubicado en el lugar 62 del Ranking Mundial de Golf Amateur, es el mejor latino posicionado de los golfistas que están jugando el MIA. Y, si logra el título subiría en la tabla.

“Si llego a ganar acá me quedo, creo, entre los primeros 20 del mundo. Yo quiero ganar, pero tengo que jugar bien, para jugar el U.S. Amateur, es un torneazo. El año pasado lo iba a jugar, pero por la cuarentena por Covid no pude jugar”, compartió Borges.

Por otra parte, los tres mexicanos mejor ubicados hasta el momento, son: Jorge Villar (3º / score: -9), del Club Campestre de Puebla; Guillermo Silva (4º / score: -8), de Guadalajara Country Club; y José Cristóbal Islas (T5º / score: -9), del Club de Golf Pachuca y representante del CNIJ.

Cabe mencionar que, hoy se realizó el corte, en el que pasaron los primeros 60 jugadores más empates, de los cuales, 41 son mexicanos. Este domingo se jugará la ronda final del XCIII México Internacional Amateur, presentado por el Gobierno del Estado de Coahuila, patrocinado por Unifin, Conade, Amstel Ultra, Haz Turismo Coahuila, AVIS, Combugas, BMW, Go Meraki, Powerade, Ganadería Revuelta, Adidas y TaylorMade.

Por otro lado, en lo que respecta al XIX Torneo Mexicano Internacional de Parejas, el dúo que lidera es el de los chilenos Gabriel Morgan y Benjamin Saiz, con score -17.

Se podrán consultar los resultados en vivo desde el sitio: https://www.golfgenius.com/pages/3033803

