Brady revela más detalles de su salida de Nueva Inglaterra. Tom Brady ahondó más en la herida causada por su salida de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Mediante un escrito publicado por ‘The Players Tribune’, el mítico mariscal de campo reveló más detalles de su decisión de firmar con los Bucaneros de Tampa Bay.

“Estoy emocionado, pero estoy más motivado. Muchos jugadores veteranos fueron mentores para mí en los Patriots y ahora quiero hacer eso en Tampa Bay, tengo mucho que demostrarme a mí mismo. No tengo nadie a quién demostrarle nada, solamente a mí y esa es mi mayor exigencia. Si no me atrevo a ir por algo más grande, ¿para qué estoy aquí?”, escribió Brady.

“Mis 20 años en New England serán inolvidables, cuando me tomaron en el 2000 no sabía si siquiera jugaría con ellos. Dos de mis tres hijos nacieron en Boston, mi familia se formó ahí. Hay agradecimiento eterno hacia la familia Kraft (dueños), coaches, compañeros y demás trabajadores en la franquicia. Nunca los olvidaré, pero hoy mi nuevo reto que quiero conquistar se llama Tampa Bay Buccaneers”, abundó Tom Brady.