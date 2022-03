Boxeadores Lomachenko y Usik se suman a la guerra.

El excampeón mundial de boxeo Vasyl Lomachenko y el actual monarca de los pesados Oleksadr Usyk, tomaron las armas para unirse a la guerra entre Rusia y Ucrania , de tal forma, que Usyk habló con CNN desde la base militar y señaló que no quiere matar, pero lo haría si no hay opción.

“Si quisieran tomar mi vida o la de mi gente más cercana, tendría que hacerlo. Pero no quiero eso. No quiero disparar, no quiero matar a nadie, pero si ellos fueran a matarme, no tendría opción”.

Usyk, campeón en dos divisiones lanzó un mensaje patriótico, enfundado en su uniforme militar, en el que resaltó que antes que el boxeo está su país y por eso decidió defenderlo con las armas, al igual que otros atletas que se unieron a la resistencia.

Abramovich dejaría al Chelsea a multimillonario suizo

Mario Balotelli asegura estar al nivel de Messi y Cristiano

“La verdad no sé cuándo daré un paso al costado del ring. Mi país y mi honor son más importantes que un cinturón de campeonato”, destacó el ucraniano.

Agregó: “A lo mejor sonará sentimental, pero mi alma pertenece al señor y mi cuerpo y honor pertenecen a mi país, a mi familia. Así que no hay miedo, absolutamente no hay miedo. Solo hay desconcierto “¿Cómo puede ocurrir esto en el siglo21?”.

Boxeadores Lomachenko y Usik se suman a la guerra.

Finalmente, el medio informativo estadounidense señala que Lomachenko iba a dar entrevista también, pero no atendió llamadas. Cabe resaltar que el ucraniano, quien perdió sus títulos mundiales ante Teófimo López, tiene pactada una pelea el 5 de junio contra George Cambosos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen