Boxeador Haney contesta a policía que retó a manifestantes.

El monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Devin Haney, contestó a un agente de policía afroestadounidense que retó a los manifestantes a subirse a un ring y demostrarle “que nosotros somos unos payasos”.

El reto se hizo viral en la plataforma TikTok, donde aparece el oficial de policía y menciona que, tras ver un video de un manifestante gritarle a un polícia en Nueva York, se le ocurrió que debería haber una forma de enfrentarse sin las cámaras prendidas y sin el uniforme puesto.

“A muchos payasos como ustedes les gusta hacer eso, ustedes creen que nos escondemos detrás de nuestras placas y pistolas, y creen que muchos de nosotros no sabemos pelear. Pues bien, qué les parece si inventamos un sistema en el que ustedes y el oficial de policía firmen un deslinde de responsabilidades, apaguen sus cámaras, nosotros nos quitamos el uniforme y subamos al ring”.

“Vamos a ver cuántos de ustedes se animan, ya que dicen que somos unos abusivos cuando traemos el uniforme y nuestras armas puestas. Estoy dispuesto a firmar, pero ¿cuántos se atreven a subirse al ring conmigo?”.

Luego de que el video se hiciera viral, Devin Haney escribió en Twitter que “con gusto te daría una paliza como bienvenida”. Lo cual despertó el apoyo de los fanáticos y escépticos del campeón por igual.

Sin embargo, un día después de ver que el video se viralizó más de lo que imaginó, el policía se retractó. Aseguró que sus palabras se salieron de contexto, ya que “nunca reté a nadie a una pelea, no entienden nada”.

Gladly welcome you to a beating https://t.co/rFglV02ZPs

— Devin Haney (@Realdevinhaney) June 21, 2020