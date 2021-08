Boxeador Británico se niega a ponerse la medalla de plata. Para muchos atletas, colgarse una medalla es un orgullo, pero este no es el caso del boxeador británico Benjamin Whittaker, pues tras perder la final de boxeo de la categoría de 75 a 81 kilogramos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, este se negó a ponerse la medalla de plata.

Benjamin fue derrotado por decisión de tarjetas de 4-1 frente al cubano Arlen López. Tras su derrota el británico decidió romper con el protocolo de premiación al no colgarse la medalla de plata, en vez de eso, opto por guardarla en su bolsillo. Incluso en las fotos oficiales, Whittaker se mostró sin la presea, aunque después la pondría cerca del cuello, pero nunca se la colgó.

Al terminar la pelea, el boxeador declaró en una entrevista que no pensaba celebrar un segundo lugar.

Boxeador Británico se niega a ponerse la medalla de plata en plena premiación

“Seamos claros, aquí no se gana la Plata, se pierde el Oro y para mí es un fracaso, no pienso celebrar ser el segundo lugar en algo”, comentó el británico de 24 años.

Después de lo sucedido, el pugilista fue duramente criticado, pues varios usuarios en redes sociales calificaron su actitud como deplorable y antideportiva. Además de esto se señaló como el británico nunca se acercó para felicitar al ganador de la presea de oro.

Ante esto, Benjamin se disculpó por su actitud demostrada, y aseguró que se sentía muy avergonzado al respecto.

“No trataba de faltarle el respeto (a López). Es su momento y no quiero quitarle brillo, es doble medallista por algo y hoy demostró su nivel. Me dolió muy profundamente y me sentí avergonzado. En un par de años miraré hacia atrás y pensaré en qué estaba haciendo”, declaró.

