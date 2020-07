Bournemouth golea a Leicester City y sueña con la salvación. Bournemouth firmó una remontada de ensueño y goleó 4-1 a Leicester City, el cual podría abandonar el día de mañana los puestos de Champions League. La estrepitosa voltereta la comandó Dominic Solanke (67’ y 87’) con un doblete, previamente, Junior Stanislas (66’) había igualado los cartones y Johnny Evans (83’) marcó en propia meta para acrecentar la ventaja de los Cerezas.

A los 23 minutos, Jamie Vardy, goleador de la Premier League, marcó su vigesimotercer gol de la temporada, al aprovechar un mal rechace de Lloyd Kelly a un servicio de Youri Tielemans. El delantero inglés se barrió y empujó la redonda para adelantar a los Foxes y coronar un dominio inicial de la visita.

Con la llegada de la segunda mitad, Bournemouth se quitó el asedio de Leicester City y propinó una goleada de escándalo. Al 64’, Wilfred Ndidi derribó dentro del área a Callum Wilson y el árbitro señaló penal a favor de los locales. Al 66’, Junior Stanislas convirtió desde los once pasos el tanto de la igualada.

Un minuto más tarde, Dominic Solanke firmó una gran jugada individual por la banda izquierda, entró al área y sacó un potente disparo que venció a Kasper Schmeichel para dar la ventaja a los Cerezas. En el tanto, Caglar Söyüncü se fue expulsado al patear dentro de la portería a un jugador de Bournemouth.

An incredible fightback @afcbournemouth who do my beloved @ChelseaFC a huge favour .We stay 3rd !

Full Time

Bournemouth 4

Leicester City 1

Make that FOUR 😍

Solanke stole the show with two . I Hope @afcbournemouth stay up after that comeback #BOULEI#ChelseaFC

🍒 🦊 pic.twitter.com/D4LsznoNxc

— Joe Seward (@JoeSeward1) July 12, 2020