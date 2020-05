Bournemouth anuncia un positivo por coronavirus.

El cuadro inglés comunicó que uno de los dos nuevos positivos en la Premier League es de su plantilla.

Bournemouth de la Premier League confirmó este domingo que uno de sus jugadores fue el que dio positivo en la segunda ronda de detección de coronavirus en la liga inglesa de los últimos días.

Mediante un comunicado de prensa, el conjunto inglés, dio la cara, aunque no reveló el nombre del jugador para no violar los derechos de privacidad del mismo y pidió respeto por esta decisión, esto de cara a la reanudación de la competencia.

“El Bournemouth puede confirmar que uno de sus jugadores ha dado positivo por coronavirus en la segunda ronda de tests. La confidencialidad médica significa que el nombre no será revelado y el club pide que esto sea respetado”.

El cuadro de la Premier League señaló que, de acuerdo a lo establecido en las reuniones previas, el jugador estará en aislamiento y esperará siete días para realizarle una prueba más para saber si sigue con coronavirus.

“Podemos confirmar que uno de nuestros jugadores ha dado positivo por COVID-19”.

We can confirm that one of our players has tested positive for COVID-19.#afcb statement 👇https://t.co/1W2yyAXVA1

— AFC Bournemouth (@afcbournemouth) May 24, 2020