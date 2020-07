Bottas gana el Gran Premio de Austria y Checo Pérez sexto.

Sorprendió a todos con las últimas vueltas, donde las posiciones se movieron drásticamente, excepto en el liderato que Valtteri Bottas capitalizó para la primera victoria del año.

Charles Leclerc fue 2° con el Ferrari y Lando Norris de McLaren se subió al primer podio de su carrera. Sergio ‘Checo’ Pérez terminó en 6° y sumando puntos.

Uno de los gestos más llamativos fue la manifestación de los pilotos contra el racismo. Arrodillándose en la parrilla durante el himno nacional previo al arranque de la carrera en el Red Bull Ring.

La primera carrera de la temporada llegó entre la necesidad de los aficionados de tener a la Fórmula 1 en pista. Y se notaron los protocolos de seguridad contra el coronavirus, la causa de tantos cambios en el deporte internacional.

Lewis Hamilton recibió una sanción tras la protesta deportiva oficial de parte de Red Bull porque no aflojó el paso cuando Valtteri Bottas se salió del trazado y el inglés logró en esa vuelta su mejor registro. La FIA aplicó la sanción a minutos de arrancar.

Una vez que inició la competencia se presentaron los ataques por las posiciones pero los abandonos fueron la nota, como el de Max Verstappen que deja la carrera que considera de casa, luego le acompañó Daniel Ricciardo.

Valtteri Bottas takes the first win of the season for the second consecutive year! 💪 #AustrianGP 🇦🇹 #F1 @ValtteriBottas @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/5teSfAYGms

Mientras ello sucedía, Lance Stroll bajó el ritmo por problemas en la fuente de poder y terminó abandonando. Eso provocó que le pidieran a Sergio Pérez que tuviera cuidado con el auto y conservara el motor.

Cuando Kevin Magnussen se despistó y abandonó, entró el ‘Safety Car’ para apaciguar al contingente de autos. Y muchos decidieron entrar a los pits, entre ellos, los líderes, Bottas y Hamilton.

Third place = 15 points Fastest lap = one point Champagne trickshot… what do we think? 😜🍾 #AustrianGP 🇦🇹 #F1 @LandoNorris pic.twitter.com/4LeVxOydMr

Sergio Pérez estuvo cerca de pasar a Lando Norris en los pits, pero no pudo hacerlo por la parada y si lo hizo en la pista para alcanzar el 4° lugar de la carrera al momento.

Romain Grosjean tuvo sus problemas y abandonó para que Haas se quedara sin competidores en Austria. Mientras que George Russell terminó a un costado de la pista por problemas en el motor y con el Williams apagado. Eso provocó la salida de un nuevo auto de seguridad.

En ese tiempo y las paradas en pits, Sergio Pérez logró encaramarse en el tercer lugar general para relanzar la competencia, pero Albon lo pasó poco después.

Kimi Räikkonen perdió una rueda y de nuevo se controló el ritmo de la carrera con el Safety Car.

En el rearranque llegó el desastre para Red Bull, Albon quiso atacar a Hamilton pero se despistó. Y con ello Sergio Pérez se subió al tercer lugar nuevamente.

Did anyone predict this top 🔟?! #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/TEs3TvmjjQ

Pero uno que venía cerca y sin muchos aspavientos fue Charles Leclerc y rebasó a ‘Checo’ en la vuelta 66.

La carrera estuvo muy movida para el final cuando Lando Norris se metió para rebasar al mexicano en la presión consecutiva que le pagó para terminar metiendo la vuelta más rápida. Y su primer podio en la Fórmula 1, en segundo lugar llegó Charles Leclerc y el vencedor fue Valtteri Bottas.

The eighth win of @ValtteriBottas' career was definitely the most action-packed!

No mistakes from the @MercedesAMGF1 man up front 👏#AustrianGP 🇦🇹 #F1 https://t.co/dlXDl6k9ZR

— Formula 1 (@F1) July 5, 2020