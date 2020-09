Bottas gana el GP de Rusia y Hamilton no alcanza récord.

El piloto finlandés Valtteri Bottas de Mercedes ganó el Gran Premio de Rusia, beneficiado por una sanción de 10 segundos a su compañero inglés Lewis Hamilton quien terminó tercero detrás de Max Verstappen y tendrá que esperar a otra carrera para igualar las 91 victorias del alemán Michael Schumacher.

Bottas logró en Sochi la novena victoria de su carrera deportiva y segunda de esta temporada gracias a una buena maniobra en la salida. Ya que arrancó tercero y superó al holandés Max Verstappen que era segundo. Y se beneficio de la doble sanción de 5 segundos que recibió Hamilton por ensayar salidas mientras estaba el coche de seguridad.

