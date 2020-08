Bottas encabeza liderato en calificación de Silverstone.

Como resultado Valtteri Bottas encabezó el 1-2 de Mercedes en la sesión de calificación para el Gran Premio del 70 Aniversario de la Fórmula 1 en Silverstone, Inglaterra con la sorpresiva incursión en el 3er lugar de Nico Hülkenberg, quien sustituye en esta carrera a Sergio ‘Checo’ Pérez en Racing Point.

En primer lugar la tanda de calificación la opción para avanzar no estuvo de la mano de los pilotos de Alfa Romeo que terminaron atrás en la parrilla, Daniil Kvyat rompió el piso del auto y quedó fuera, mientras que su compañero Pierre Gasly confirmó que viene bastante mejor en este GP del 70 aniversario.

Como resultado en el mejor tiempo del mercedes de Valtteri Bottas con 1:26.738, los pilotos que se quedaron fuera de la Q2 son:

También. 16. Daniil Kvyat, 17. Kevin Magnussen, 18. Nicholas Latifi, 19. Antonio Giovinazzi, 20. Kimi Räikkönen.

La Q2 confirma la mala relación que Sebastian Vettel tiene con el auto, con el equipo porque se quedó fuera de la Q3.

Una sorpresa fue el 2° lugar provisional de Nico Hülkenberg con el Racing Point de Sergio Pérez, a quien sustituye, mientras que Lance Stroll fue 7°.

Hamilton repta en la tabla, pero no se mantiene muy lejos, mientras que en Red Bull probaron velocidad con los neumáticos duros en el auto de Max Verstappen y consiguieron buen dato.

Bottas se llevó de nuevo el mejor tiempo con 1:25.785 y quedaron fuera de la Q3:

Así. 11. Esteban Ocon, 12. Sebastian Vettel, 13. Carlos Sainz, 14. Romain Grosjean, 15. George Russell.

En consecuencia al final, Valtteri Bottas se confirmó como el más veloz y de su júbilo en la radio se notó tras adelantar a Lewis Hamiton.

El ‘pole sitter’ Valtteri Bottas se llevó el mejor tiempo con 1:25.154 en el cronometraje y la parrillla definida en sus diez primeros lugares con la sorpresiva incursión del Racing Point de Nico Hülkenberg en un comunicado claro de un equipo que aunque en el ojo del huracán, está mejorando.

Por lo tanto. 1. Valtteri Bottas, 2. Lewis Hamilton, 3. Nico Hülkenberg, 4. Max Verstappen, 5. Daniel Ricciardo, 6. Lance Stroll, 7. Pierre Gasly, 8. Charles leclerc, 9. Alex Albon, 10. Lando Norris.

Mientras que Valtteri Bottas comentó al final de la sesión lo feliz que estaba: “Exprimí todo lo posible con una mejor puesta a punto que la carrera pasada. Mi mentalidad es tratar de ganar”.

Además Lewis Hamilton aceptó que no estuvo en su mejor sesión de clasificación: “No fui tan bueno pero Valtteri hizo un gran trabajo aunque no pude hacer una vuelta perfecta”.

Ciertamente “en esta carrera nadie va a poder hacer una sola parada”.

Finalmente Nico Hülkenberg, la sorpresa de la mañana, no pudo ocultar su felicidad: “Esto ha sido algo loco, sobre todo por lo que pasó la carrera pasada, pero poco a poco fuimos avanzando y ahora estoy contento por la preparación del auto”.

BOTTAS: "Feels good. I just love qualifying especially when it goes well. Proud to drive this car. Our first job is to get a good start off the line tomorrow and go from there"#F170 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/VA0EdYd68V

— Formula 1 (@F1) August 8, 2020