Borussia Dortmund ficha a promesa del futbol inglés.

El fichaje de la joven perla del Birmingham City, Jude Bellingham, por unos 26 millones de libras (29 millones de euros).

Bellingham se ha convertido de esta manera en el futbolista de 17 años más caro de la historia del fútbol.

Con este acuerdo, Bellingham sigue los pasos de su compatriota Jadon Sancho, que abandonó el Manchester City en 2017 para seguir su carrera con los alemanes.

El Dortmund ha celebrado la llegada del jugador con un video de futbolistas del Dortmund cantando la famosa canción de los Beatles “Hey, Jude”.

Una vez más, un talento codiciado ha elegido al Borussia Dortmund: Jude Bellingham (17) se mudó del BVB al Birmingham City FC de segunda división.

El joven inglés firmó un contrato a largo plazo con el subcampeón y, a pesar de su edad, está programado de inmediato para el equipo profesional.

La lista de los mejores talentos que ven a BVB como el lugar ideal para su mayor desarrollo al más alto nivel y, al mismo tiempo, ofrecen un valor agregado deportivo cada vez más.

“Jude Bellingham eligió con confianza a BVB y, por supuesto, estaba principalmente preocupado por la perspectiva deportiva que le mostramos”, dice el director deportivo Michael Zorc, y agrega. “Tiene un enorme potencial que compartimos Quiero desarrollar con él en los próximos años”.

“Él ya tiene una sorprendente cantidad de calidad en su propia posesión, así como contra la pelota, y además de eso, el jugador también tiene una mentalidad fuerte. Inmediatamente vemos a Jude como un refuerzo para nuestro equipo profesional, pero por supuesto también le daremos el tiempo para acostumbrarse al nivel superior.

Bellingham, quien también juega para el equipo nacional sub-17 de Inglaterra (tres apariciones, dos goles). Está cerca del final de una larga temporada en el campeonato inglés, en el que ha contribuido con cuatro goles. Y tres asistencias como mediocampista en 40 apariciones hasta el momento tiene.

“No puedo agradecer lo suficiente a Birmingham City por lo que hizo el club por mí, no solo esta temporada, sino desde que vine al club cuando tenía siete años”.

“Ahora estoy realmente emocionado de unirme a uno de los clubes más grandes de Europa. El camino de BVB, pero especialmente cómo ayudan a los jugadores jóvenes a mejorar. Hizo que la decisión fuera muy fácil para mí y para toda mi familia. No puedo esperar para jugar en uno de los estadios más bellos del mundo”.

Bellingham comenzará la preparación con BVB el 30 de julio y viajará al campamento de entrenamiento en Bad Ragaz (Suiza) con sus nuevos compañeros de equipo el 10 de agosto. Llevará la camiseta número 22 en el Borussia Dortmund.

“Me complace anunciar que me uniré al Borussia Dortmund al final de esta temporada. ¡Estoy muy entusiasmado con este próximo capítulo de mi viaje en este gran club. Y espero lograr muchos éxitos en el futuro con mis nuevos compañeros de equipo y para los increíbles fanáticos!.

I’m happy to announce that I will be joining Borussia Dortmund at the end of this season. I’m very excited about this next chapter of my journey at this great club and hope to achieve many successes in the future with my new teammates and for the amazing fans!🖤💛#HEJABVB @bvb09 pic.twitter.com/wrgsRReuxr

— Jude Bellingham (@BellinghamJude) July 20, 2020