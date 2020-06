Boris Becker y Nick Kyrgios protagonizan pelea en Twitter. Boris Becker, extenista, salió en defensa de Alexander Zverev, quien fue duramente criticado redes sociales por Nick Kyrgios, y llamó “rata” al australiano. En una pelea virtual, Becker, paisano de Zverev, reventó a Kyrgios por los comentarios que realizó contra Sascha por haber roto la cuarentena a la que se había sometido para asistir a una fiesta.

We all live in the pandemic called #Covid_19 ! It’s terrible and it killed to many lives…we should protect our families/loved ones and follow the guidelines but still don’t like #rats @NickKyrgios @farfetch — Boris Becker (@TheBorisBecker) June 30, 2020

“Estamos viviendo en una pandemia llamada Covid 19. Es terrible y mató muchas personas, tenemos que proteger a nuestras familias, seres queridos y seguir las reglas pero no me gustan las ratas @NickKyrgios”, escribió Becker en su cuenta de Twitter tras ver el video que dedicó el australiano a Zverev.

Rats? For holding someone accountable? Strange way to think of it champion, I’m just looking out for people. WHEN my family and families all over the world have respectfully done the right thing. And you have a goose waving his arms around, imma say something. — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 30, 2020

La respuesta de Kyrgios no se hizo esperar y cuestionó que el otrora tenista lo llamara “rata” por señalar el error que cometió Sascha. “¿Rata? ¿Por hacer a alguien responsable de sus actos? Extraña manera de pensarlo campeón. Solo quiero cuidar a la gente. Cuando mi familia y familias a lo largo del mundo respetuosamente han hecho lo correcto. Y tienes a un tonto moviendo sus brazos, debo decir algo”, contestó.

Boris Becker y Nick Kyrgios protagonizan pelea en Twitter por Alexander Zvererv

Becker no se quedó callado y aseguró que ninguna persona que “exponga” a un compañero de profesión es su amigo. El alemán pidió a Kyrgios que deje de juzgar a los demás y se enfoque en sí mismo y en su carrera. El australiano respondió e indicó que debido a lo “idiota” que actuó Zverev, él lo va “exponer”.

For goodness sake Boris, I’m not competing or trying to throw anyone under the bus. It’s a global pandemic and if someone is as idiotic as Alex to do what he has done, I’ll call him out for it. Simple. — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 30, 2020

Por último, Boris reveló que desearía ver a Nick Kyrgios ganar un Grand Slam y convertirse en un “modelo” de la juventud, por lo que lo incitó a madurar. Ante este consejo, Kyrgios rechazó que la conversación pasará al terreno de tenis y aclaró que Alexander Zverev es quien debería madurar y dar una explicación por sus decisiones.

