Borgetti cepilla de su museo playeras del América. A lo largo de sus 16 años de carrera profesional, Jared Borgetti coleccionó varias playeras, mismas que son protagonistas de su museo personal. Sin embargo, en su basta colección brilla por su ausencia el América.

El mítico delantero mexicano tiene una amplia colección de playeras que intercambió con numerosas figuras. Entre ellas sobre sale Cristiano Ronaldo, Alessandro del Piero, Cafú, Francesco Totti entre otros. Guarda la playera del gol mundialista en Corea-Japón 2002 a Italia, así como las remeras donde jugó.

Además de esas ‘joyitas’, Borgetti tiene una playera de cada uno de los equipos del futbol mexicano, menos de una institución: la del América.

“Del América de México no tengo, querías que se viera bien este lugar ¿no?”, bromeó Borgetti en un recorrido virtual a Fernando Palomo.

El actual analista de ESPN explicó que no existe motivo especial para no guardar playeras del ‘Ame’. El ‘Zorro del Desierto’ comentó que seguramente las regaló a familiares o amigos que son fanáticos de las Águilas.

“No tengo playera del América, es del único equipo que no tengo. Razón exacta no la tengo, seguramente sí la habré cambiado, no lo recuerdo muy bien, pero si la habré cambiado se la habré regalado a alguien, tengo un hermano que le va al América, algunos amigos también le van al América”, indicó el mexicano que colgó los botines en 2010 militando con León en el Ascenso MX.