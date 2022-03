Bolillo Gómez asegura que México estará en Qatar.

DT de Honduras defiende al Tata: “En todos los partidos lo echan y está clasificado”. Considera que no es una zona fácil la de Concacaf y que México estará en Qatar 2022.

Hérnan ‘Bolillo’ Gómez salió a defender el trabajo de Gerardo Martino y dijo que no entiende cómo es que la afición quiere echarlo en cada partido cuando está a nada de la clasificación a Qatar 2022.

“En México todos los partidos echan al Tata, en todos los partidos no sirve el Tata y está clasificado. Entonces el futbolista por quién se la va a jugar, hay que apoyar al técnico para que los futbolistas cojan confianza”, expresó.

Pese a que Honduras se enfrenta este domingo a la Selección Mexicana, el técnico de los ‘catrachos’ considera que el Tri estará sin temor a equivocarse en la justa mundialista.

México obligado a ganar en Honduras

“Con el respeto que me merecen los mexicanos, no les gusta ningún técnico extranjero, Osorio la eliminatoria pasada clasificó cinco fechas antes, creo que tiene un récord y no les gustó, entonces es difícil eso. Póngale que pierda acá con nosotros, adentro va a sacar su resultado, tiene dos partidos, nunca ha estado fuera. Siempre ha estado clasificado, no está fácil la zona, es muy apretada, son más equipos que individualidades”, indicó.

Incluso, el estratega rival calificó a México como el más grande de la zona por ser un país que no ha faltado a las últimas Copas del Mundo. “Mañana no es que enfrentemos a uno de los más importante de la Concacaf, enfrentamos al más grande. Porque es el que nunca ha faltado a los Mundiales, es el que maneja esta zona, ahora se han acortado distancias. Pero eso es una motivación para nuestra selección”, puntualizó.

Lo único que lamenta el ‘Bolillo’ Gómez es que no podrán tener público en el estadio de Honduras y eso señaló que le resta motivación a la hora del encuentro.

“Lo otro sí es aburrido, porque ir a un estadio vacío, donde no escuchas los aplausos ni las braviadas son necesarias. Eso hace falta, que me digan a mí de todo para que nos hagan reaccionar, es como una tarde sin sol”, argumentó.

