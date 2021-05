Boletos para el Cruz Azul vs Santos se agotan en 30 segundos. Este miércoles se pusieron a la venta los boletos para el juego de vuelta de la final del Guard1anes 2021, que disputarán Cruz Azul y Santos, sin embargo, los aficionados de la Máquina se llevaron una desagradable sorpresa al conocer que las entradas se agotaron en tan solo 30 segundos, lo que ocasionó su molestia.

A través del portal Ticketmaster, los ansiados pases se ofertaron en paquete para dos o cuatro personas, empero, muchas personas no tuvieron acceso alguno de ellos. A menos de un minuto de que comenzó la venta (11:00 am), la página mostraba un mensaje que decía: “Boletos no disponibles. Por favor, intenta seleccionando una cantidad menor de boletos, puede ser que el evento esté agotado”.

Los aficionados de Cruz Azul se desahogaron en las redes sociales del club ante la imposibilidad de comprar sus entradas y ver el juego en persona. “Lo mismo que hace dos años y medio… Puro revendedor… Así nos tratan, nosotros que les hemos aguantado de todo y aquí seguimos de pie”, escribió un usuario en Twitter.

“Ya no hay, se acabaron en menos de 30 segundos. Ah, pero los revendedores SIEMPRE traen fajos y fajos de boletos. Quién sabe cómo le harán”, publicó otra persona. Muchos usuarios recriminaron que los boletos se encuentren ya en la reventa a un precio mucho más caro que los de salida, que oscilaron entre los 450 y 2,200 pesos.

La final del Guard1anes 2021 dará inicio este jueves en el estadio TSM en Torreón, Coahuila, cuando Santos reciba a Cruz Azul. El nuevo campeón de la Liga Mx se conocerá el domingo por la noche en el estadio Azteca, cuando se celebre la vuelta.

