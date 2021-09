Bofo Bautista llama muerto a Roger Martínez. Roger Martínez consiguió calentar el Clásico Nacional al provocar una respuesta de Chivas tras sus polémicas declaraciones del miércoles, pero esto no quedó ahí. Un ídolo de la afición de Guadalajara respondió en redes sociales al delantero de América y encendió aún más el partido del sábado.

A través de sus historias de Instagram, el Bofo arremetió contra el colombiano a quien llamó “muerto” y aseguró que la Liga Mx acaba con el “hambre” del jugador sudamericano de las Águilas.

“No lo puedo creer otro muerto hablando de mis Chivas. Los mexicanos le estamos matando el hambre a este petardo”, publicó Bautista en su cuenta de Instagram. El exjugador acompañó su contundente texto con una imagen de Roger y añadió “así estás robando México, muerto”.

Bofo Bautista llama muerto a Roger Martínez tras sus polémicas declaraciones de las Chivas

El enojo del recordado jugador del Rebaño Sagrado no quedó ahí y apunto a un futbolista de Guadalajara. En otra publicación Bautista arremetió contra Oribe Peralta y criticó que no haya salido en defensa de las Chivas ante las palabras de Martínez. “¿Qué pasó Oribe Peralta ahora no vas a defender a Chivas?”, preguntó Bofo, quien añadió las palabras “pecho frío” y “wilo” en una imagen del Cepillo con la playera de Guadalajara.

América buscará preservar su liderato del Apertura 2021 el sábado por la noche cuando reciba en el estadio Azteca a las Chivas, en una edición más del Clásico Nacional. Por su parte, Guadalajara tratará de escalar en la tabla con un triunfo y mantenerse en zona de repechaje, al tiempo que recorta distancia con los primeros puestos de la tabla.

