Bofo Bautista es denunciado por fraude en Guadalajara. Adolfo Bautista incursionó en la política hace algunos meses y buscó convertirse en diputado por el Partido Encuentro Solidario (PES), sin embargo, no logró obtener una curul para la Cámara de Diputados. Tras su derrota, el exjugador enfrenta un nuevo problema, después de que fuera acusado de fraude.

El Bofo fue señalado por la agencia de consultoría Jaque Marketing Consultores por no cubrir el pago de 37,000 pesos correspondientes a la impresión de diversos papeles relacionados con su campaña.

#Entérate | Acusan a "Bofo" Bautista de fraude por 37 mil pesos https://t.co/J3MALjEJy3 — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) July 13, 2021

“Para mí (ese dinero) es parte de mi economía. Yo vivo sola, soy viuda, tengo mis dos hijas y las niñas dependen de mí, es mi dinero, así bien sean 200 pesos, y no, hasta ahorita es fecha que no tengo respuesta, no sé el motivo del porqué no me pagaron, solo me dejaron de contestar”, declaró Sandra Larios, integrante de la agencia, en entrevista con El Occidental.

Bofo Bautista es denunciado por fraude en Guadalajara por no pagar el costo de un servicio adquirido en su campaña

Larios reveló que interpuso una denuncia penal contra Bautista, debido a su negativa a cubrir esta deuda. La trabajadora de Jaque Marketing Consultores indicó que no solo imprimieron panfletos para el Bofo, sino que le dieron asesoría para manejar su campaña, debido a que no tenía la menor idea de cómo se llevaba esta.

“Aquí y en China esto se toma como robo, o sea, están abusando de la confianza, están tomando algo que no les pertenece y no están cumpliendo con su palabra. Nunca ha habido una negativa de pago, y hasta la fecha no la hay, pero me dejaron de contestar y me bloquearon”, concluyó.

Adolfo Bautista apenas pudo conseguir más de 5,000 votos durante las elecciones del pasado 6 de junio.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen