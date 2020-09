Blake Bortles firmará con los Broncos de Denver. Los Broncos de Denver perdieron por lesión el domingo a su mariscal de campo Drew Lock y de inmediato salieron al mercado en búsqueda de ayuda. Este martes, el equipo llegó a un acuerdo con el agente libre Blake Bortles, a quien ficharán por lo que resta de la temporada 2020 de la NFL. La incorporación del jugador está pendiente de que apruebe un examen físico y uno de COVID-19.

Broncos signing QB Blake Bortles to one-year deal. (via @TomPelissero ) pic.twitter.com/toHkQKTM4m

Los Broncos se encontraron a sí mismos en la búsqueda de un nuevo pasador, después de que Lock fuera diagnosticado con una lesión del manguito rotador de su hombro derecho que lo hará perderse entre tres y cinco semanas. Jeff Driskel completó el partido del domingo pasado ante los Acereros de Pittsburgh y tuvo una buena actuación.

Former Jaguars’ and Rams’ QB Blake Bortles is scheduled to visit today with the Denver Broncos, per source.

Broncos nearly signed him last year.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) September 22, 2020