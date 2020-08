Black Lives Matter: Hamilton no boicoteará el GP de Bélgica. Luego del histórico miércoles donde el deporte norteamericano se paralizó para exigir justicia en el caso Jacob Blake, Lewis Hamilton aseguró que no planea realizar ningún boicot en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1.

“Es increíble lo que muchos en EE UU están haciendo dentro de sus deportes, hasta las personas que, en televisión, los comentaristas, por ejemplo. Mucha gente está apoyando a los jugadores y realmente presionando por el cambio. Es una pena que eso sea lo que se necesita allí para obtener una reacción”, dijo Hamilton.

“Pero eso es en EE UU, y no sé si que yo haga algo aquí tendrá algún efecto en particular. Estamos en Bélgica, no en EE UU. No he hablado con nadie al respecto, pero estoy realmente orgulloso de los que lo están haciendo. Estoy con ellos, tratando de hacer lo que puedo aquí”, abundó Hamilton.

Varios atletas en Estados Unidos lideraron boicots en eventos deportivos esta semana exigiendo justicia para Jacob Blake, un hombre desarmado que fue baleado por un policía en Kenosha, Wisconsin el domingo pasado.

“No boicotearé el GP de Bélgica”: Hamilton

El tiroteo de Blake provocó una nueva ola de protestas en todo el mundo en medio del movimiento en curso contra el racismo y la injusticia racial.

“No sé cómo no podríamos no hacer la carrera… seguirá adelante. Pero igual intentaré hablar con la Fórmula 1 para ver qué más podemos hacer, para seguir creando conciencia, seguir ayudando. Naturalmente, creo que, como deporte, creo que todos debemos estar alineados. Todos debemos apoyarnos unos a otros, aunque sea un deporte diferente”, apuntó el seis veces campeón de la F1.

Los partidos en la NBA, WNBA, Major League Baseball y Major League Soccer se pospusieron el miércoles después de sendos boicots, iniciados por el equipo de baloncesto de los Milwaukee Bucks, que se negó a salir de su vestuario.

I’m such a motor head🤦🏽‍♂️

Anything with an engine and I’m on it. It’s been that way since I could walk. I just love to be moving at speed and play with the limits. pic.twitter.com/bfMuOoFZJ2 — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) August 24, 2020

La tenista Naomi Osaka se retiró de un gran torneo en Nueva York programado para este jueves, y Hamilton, el único piloto negro de la F1, escribió en Instagram que estaba “muy orgulloso” de su decisión.

Hamilton ha sido la figura principal de la F1 en sus mensajes contra el racismo, habiendo pedido a la serie que mejore su impulso de diversidad en los últimos meses. La F1 ha realizado un gesto previo a la carrera condenando el racismo en cada gran premio en lo que va de temporada, donde la mayoría de los pilotos han optado por arrodillarse.

Just got to Belgium, beautiful day here. I’ve heard we’ve got a wet weekend ahead. Really going to miss seeing all the fans here 🇧🇪 #TeamLH pic.twitter.com/yt3vyR3oAm — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) August 27, 2020

Black Lives Matter: Hamilton no boicoteará el GP de Bélgica.

Con información de Agencias

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.