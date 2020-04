Gustavo Biscayzacú, goleador de ese equipo que era dirigido por su compatriota Wilson Graniolatti, recordó las razones por las que la directiva decidió que el plantel no se presentara a jugar. Ya que “jugar a las 12 del día en Veracruz era inhumano”.

“Nuestros directivos nos dan la orden de no presentarnos. A nosotros al principio nos chocó un poco porque nunca me había tocado una situación así”. “Pero al final todos creímos que todo eso estaba bien porque jugar a esa hora era imposible e inhumano”, recordó el “Grillo” en entrevista con Mediotiempo.

Lo curioso es que aquel 21 de noviembre de 2004 el uruguayo vio por televisión esa transmisión del partido desde su casa cuando pensó que todo iba a estar cancelado o enviarían a algunos jugadores de las reservas.

Al ver las imágenes de cómo solo salían los jugadores de Jaguares de Chiapas, las llamadas entre sus compañeros no se hicieron esperar.

“Me acuerdo que estaba en casa acostado en la cama descansando y mirando las imágenes en la televisión y no podíamos creerlo”.

“Nos hablábamos entre nosotros. Y decíamos que era algo raro porque teníamos que estar ahí pero estábamos en casa y son cosas que los dirigentes decidieron que así fuera”.

El charrúa negó que esa decisión le haya afectado al Veracruz para jugar la Liguilla, donde quedaron fuera en los Cuartos de Final contra Pumas.

Al final campeón ese torneo. Según Biscayzacú, los Tiburones no habrían jugado esa última Jornada con cuadro estelar.

En su etapa con Veracruz y Atlante marcó casi 50 goles, pero tras el Clausura 2007 cumplió con su préstamo por un año con los Potros.

De tal manera que acudió al Draft como jugador libre, donde se encontró que no podía acomodarse con otro club por el “Pacto de Caballeros”.

Bizcayzacú recuerda cuando Veracruz decidió no jugar ante Jaguares.

No sabía que aun cuando había terminado contrato, el club que lo fichara tenía que pagar por hacerse de sus servicios al Veracruz con el que ya había terminado su relación laboral.

“Me afectó porque yo había estado tres años y medio en México e hice más de 60 goles y no tuve la chance de tener un equipo. Ahí me entero de ese pacto, así que me fui a Colo Colo y volví a Necaxa”, recordó.

“Lo viví en carne propia, un jugador con casi 50 goles en México y que te quiten la posibilidad, sufrí mucho”.

“Estaba en Cancún esperando una novedad y luego llegó mi representante en la noche y me dijo que no consiguió equipo”.

Finalmente dijo que “fue un golpe duro”.

