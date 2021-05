Billy Joe Saunders no pidió parar la pelea ante Canelo. Billy Joe Saunders terminó con múltiples fracturas faciales tras recibir un potente upper por parte de Saúl Álvarez el sábado por la noche, sin embargo, pese al dolor y la lesión no habría elegido detener el combate.

El boxeador británico Billy Joe Saunders (30-1, 14 KO's) no sólo perdió el invicto la noche del sábado en el estadio AT&T. Terminó en el hospital 🥊https://t.co/oLkReA392c — El Universal (@El_Universal_Mx) May 10, 2021

El entrenador del controvertido boxeador británico, Mark Tibbs, reveló que en ningún momento Saunders renunció a la pelea y señaló que él tuvo que tomar la decisión ante el daño ocasionado por el contundente puñetazo del Canelo.

Critican a Saunders por retirarse de la pelea; su promotor cree que lo hubieran lastimado aún más: Eddie Hearn, promotor del excampeón Billy Joe Saunders, cree que su pupilo hubiera recibido más castigo si la contienda seguía ante Saúl Álvarez el sábado… https://t.co/RHXgFV0o2J — Online Listing (@onlinelisting) May 10, 2021

“Nunca dijo, ‘No, eso es todo. Me lo dejó a mí. Lo tomó bien, pero tenía dolor. Su cuenca del ojo se había ido y tenía dolor”, dijo Tibbs en entrevista con el programa Behind The Gloves. Asimismo, detalló a gravedad de la lesión que sufrió Billy Joe en el pómulo derecho y que terminó por mandarlo al hospital tras la pelea.

Billy Joe Saunders no pidió parar la pelea ante Canelo, así lo revela su entrenador

“Su cuenca del ojo estaba hundida y no podía ver. No obtuve la respuesta de él, así que ya saben. Es frustrante, en verdad, porque sentí que se estaba creciendo (en la pelea), pero la tuve que detener”, agregó el entrenador del inglés ante el posible castigo que habría recibido Saunders de haber continuado en el combate.

Billy Joe Saunders set for character test after crushing defeat to Canelo Alvarez https://t.co/yYn1vK1KFL — Independent Premium (@indypremium) May 10, 2021

Billy Joe Saunders sufrió la impresionante lesión en el octavo round, al ser conectado de lleno por Saúl Álvarez. El británico ya no salió al noveno asalto y firmó la primera derrota de su carrera. Saunders fue hospitalizado durante la noche del sábado y se sometió a una operación para reparar las fracturas detectadas en su rostro por el golpe.

