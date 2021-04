Billy Joe Saunders insinúa que su pelea ante el Canelo está arreglada. Saúl Álvarez tendrá una de sus peleas más difíciles en años cuando se enfrente en tres semanas a Billy Joe Saunders, en un combate que pinta para ser el mejor de 2021. A pesar de la expectativas generadas por el enfrentamiento, el británico puso en dudo la probidad de su compromiso con el Canelo.

¡PUUUUUUM! 😠😡😟



Billy Joe Saunders se lanza con todo sobre Saúl “Canelo” Álvarez: Tal vez nuestra pelea ya está arreglada https://t.co/hCQKHrOCp3 pic.twitter.com/dUGMkXZVXD — Cuaima Team Deportes (@cuaimateam) April 20, 2021

Saunders estalló por los reportes que señalan que Álvarez ya analiza pelear con Caleb Plant sin siquiera haberlo vencido, por lo que indicó que tal vez la función “esté arreglada”.

🥊¡’SUPERB’ LANZA OTRO DARDO!🥊

Billy Joe Saunders desconfía de jueces e INSINÚA que pelea con ‘Canelo’ Álvarez “está arreglada”https://t.co/rSF40WvkjW — Carlos A Aguilar C. (@elzarcaguilar) April 20, 2021

“Cuando la gente hace otros planes antes de que este plan se concrete se debe a ciertas cosas. Tal vez la pelea ya está arreglada, sería un escándalo si ya está arreglada y los resultados ya están predispuestos. Sabemos que hay mucha corrupción en el boxeo, así que dos cosas: o los resultados de esta pelea ya están arreglados o van a rodar los dados con justicia para todos”, dijo Billy Joe en charla con IFL TV.

Canelo Álvarez asegura que vencería a Floyd Mayweather si lo volviera a enfrentar

Alex Smith anuncia su retiro de la NFL

Billy Joe Saunders insinúa que su pelea ante el Canelo está arreglada y critica que haya sido asignado un juez mexicano

Asimismo, el británico repudió que haya sido nominado un juez mexicano para su combate ante el Canelo. “No he llegado aún al fondo de ese asunto, pero quiero que alguien me explique, pero, de entrada, no es algo aceptable, no es una cancha pareja, ¿o sí? Seamos justos, he estado callado, pero no estoy ciego”, agregó.

¡El campeón supermediano de la OMB, Billy Joe Saunders se prepara físicamente para su pelea del 8 de mayo ante el @Canelo!



💥Promete ser una gran batalla de supermedianos💥 pic.twitter.com/Vu4FWd8HJr — Box Azteca (@BoxAzteca7) April 13, 2021

Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders chocarán el próximo 8 de mayo en el estadio AT&T, casa de los Vaqueros de Dallas, en donde se espera la presencia de aproximadamente 70,000 espectadores.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen