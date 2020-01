Bill Cowher es seleccionado al Salón de la Fama de la NFL. El ex entrenador en jefe de los Acereros de Pittsburgh, Bill Cowher, se convirtió en el primer miembro de la Clase del Centenario del Salón de la Fama 2020. Previo al inicio del encuentro entre los Titanes de Tennessee y los Cuervos de Baltimore; se dio a conocer la inclusión del ganador del Super Bowl XL.

“Esto se siente como si hubiera ganado el Super Bowl porque, como dije, tomó tiempo para asegurarme, ¿esto fue real? Esto parece muy surreal para mí. Wow”, declaró Bill Cowher en vivo para la cadena CBS ante de que arrancara el duelo de la ronda divisional entre Titanes y Cuervos.

La lista completa de inducidos, la cual incluirá a 10 miembros ‘seniors’, tres contribuidores y dos entrenadores, incluyendo el antes mencionado, será revelada el próximo 15 de enero; durante la transmisión del programa ‘Good Morning Football’, el cual es transmitido en NFL Network, el canal oficial de la liga.

Estos 15 nuevo integrantes del recinto de los inmortales se sumarán a los cinco inducidos de la época moderna que serán dados a conocer durante el fin de semana del Super Bowl.

Cowher se convertirá en el segundo entrenador en jefe de Pittsburgh que termina en el Salón de la Fama, ubicado en Canton, Ohio; y se unirá a su predecesor Chuck Noll, quien dirigió a la franquicia entre 1969 y 1991. Bill será el vigésimo segundo miembro que perteneció principalmente a los Acereros que es inmortalizado.

Un ex apoyador con las Águilas de Philadelphia y con los Browns de Cleveland en la década de 1980, Cowher inició su camino como coordinador de equipos especiales y entrenador de la defensiva secundaria de Cleveland entre 1985 y 1988. Después de pasar tres temporadas como coordinador defensivo de los Jefes de Kansas City, Cowher fue contratado por Pittsburgh en 1992 para ser el sucesor de Noll en el equipo.

Congrats to Bill Cowher, another great Browns player and coach going into the @ProFootballHOF. Don’t know what he did after Cleveland, but I’m sure it was fun. pic.twitter.com/iJYBjuWkje

— McNeil (@Reflog_18) January 12, 2020