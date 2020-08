Big-10 y Pac-12 cancelan temporada de futbol americano colegial. La temporada de futbol americano de la NCAA tomó un duro golpe este martes; cuando los directivos de la Conferencia Pac-12 votaron a favor de cancelar todas las actividades de los deportes que se juegan durante la temporada otoñal e invernal en los Estados Unidos, así fue reportado por ESPN.

Update on the 2020-21 Pac-12 season below. https://t.co/G6VxDO2VM2

A las 16:30 horas (horario del este de Estados Unidos) comenzó la reunión virtual que sostuvieron los diferentes directivos atléticos de las universidades que integran el Pac-12; y minutos más tarde se aprobó la suspensión de todos los deportes, debido a la pandemia de COVID-19.

The Big 10 has officially canceled the 2020 football season, according to multiple reports. Announcement coming at any moment.

Dreams crushed, local economies destroyed, lives forever changed because of decisions based on fear.

Shameful day for college football.

