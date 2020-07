Bielsa y su exitosa carrera como entrenador.

Marcelo “Loco” Bielsa debe ser uno de los entrenadores del mundo que más ‘agua divide’: están quienes aman su trabajo y quienes le cuestionan todo, por lo que genera una grita poco habitual.

Muchos de los detractores no le perdonan por ejemplo el mundial de Corea-Japón de 2002, en donde la Argentina, que era una de las candidatas al título por todo lo que había hecho en las eliminatorias, fue eliminada en la zona de grupos luego de ganarle a Nigeria, perder con Inglaterra y empatar con Suecia.

A partir de ahí, muchos lo calificaron como ‘fracasado’ y que tiene pocos campeonatos en su haber.

El objetivo de este artículo es repasar los títulos que consiguió el ‘Loco’ al mando de un equipo. Nada mejor que comenzar por sus inicios.

Marcelo Bielsa nació el 21 de julio de 1955 en Rosario, Santa Fe. De familia fanática de Newell’s, el ‘Loco’ cumplió su sueño y debutó en primera con la camiseta ‘leprosa’ en un partido ante River en 1976.

Si bien su carrera como futbolista fue corta y sin ‘éxito’, terminó en 1980, se destacó por una capacidad de lectura de juego y personalidad, que casi nadie tenía.

Como DT, y luego de recibirse de profesor de educación física, empezó en la Universidad de Buenos Aires, puesto que dejó cuando recibió el llamado de Newell’s.

En el club de Rosario comenzó en 1982 con las divisiones inferiores, y en su trabajo descubrió futbolistas de la talla de Gabriel Batistuta, Mauricio Pochettino, Eduardo Berizzo, entre otros.

Su primer campeonato lo consiguió en 1988 cuando se consagró con la reserva de ‘Ñuls’ y eso lo llevó a que los dirigentes rosarinos pongan sus ojos en él para hacerse cargo del primer equipo en julio de 1990.

En su primera experiencia con un plantel de primera, el ‘Loco’ llegó a la última fecha peleando con River, pero gracias a la derrota del Millonario con Vélez y el empate de Newell’s con San Lorenzo, le otorgó la posibilidad de jugar la final anual contra el ganador del Clausura 1991.

Esta misma se dio ante Boca para ver quién era el campeón argentino de la temporada 1990-91. En el cotejo de ida Newell’s se impuso 1-0 con gol de Berizzo, mientras que en La Bombonera el Xeneize ganó por la misma diferencia, pero los rosarinos se llevaron el trofeo por medio de los penales.

Además, Bielsa fue el entrenador que llevó a ‘La Lepra’ a conseguir la final de la Copa Libertadores ante Sao Paulo, pero perdió a través de los doce pasos.

La última estrella con Newell’s la consiguió en el Clausura 1992, armando un ‘equipazo’ que quedó en la historia de la institución rosarina. Perdió solamente un encuentro de 19 y recibió 8 goles en contra, siendo el equipo con la valla menos vencida.

Los grandes resultados al mando de Newell’s llevaron al ‘Loco’ a dar sus primeros pasos en el fútbol mexicano: Atlas y América. Si bien no consiguió títulos, su huella fue exitosa: promovió grandes futbolistas como Rafa Márquez, Jared Borgetti y Pável Pardo, y el Tri estuvo constituido en su mayoría por jugadores suyos, por eso le llegó la propuesta de hacerse cargo de la misma selección, pero la declinó.

Más tarde en 1997 retornó a Argentina, pero a Vélez Sarsfield. El Fortín venía de la gran era de Carlos Bianchi y el breve paso de Osvaldo Piazza.

Sin embargo, Bielsa estuvo a la altura y logró el Torneo Clausura de 1998, alcanzando 46 puntos, con una sola derrota en las 19 fechas disputadas y sacándole 6 al segundo, Lanús.

De Vélez arribó al Espanyol donde llegó a dirigir solamente seis partidos oficiales, porque decidió hacerse cargo de la Selección Argentina.

‘El Loco’ asumió la Albiceleste en octubre de 1998. Durante el cargo, la Selección Argentina obtuvo los mejores registros de su historia, tanto en promedio de goles a favor, en contra, porcentaje de partidos ganados y puntos logrados en una eliminatoria para un mundial.

Sin embargo, el desempeño en Corea-Japón fue malo y debió volverse en la zona de grupos. Esto generó la constante crítica hacia él, que sigue hoy en día, pero Bielsa ‘hizo oídos sordos’ y siguió al mando del equipo. En la Copa América de 2004 llegó a la final ante Brasil, pero terminó perdiendo por penales. Ese mismo año logró su primer título con Argentina, fue en los Juegos Olímpicos de Atenas, en la final derrotó a Paraguay y, así, consiguió la primera medallas dorada en unos Juegos Olímpicos para la Albiceleste. A pesar de tan inmenso logro, Bielsa decidió dejar la Selección tras ganarle un partido a Perú por las Eliminatorias.

Marcelo Bielsa tuvo su segunda oportunidad al mando de una selección cuando el 10 de agosto de 2007 asumió en Chile. La Roja venía de no clasificar a dos copas de mundo seguidas: Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.

Durante las Eliminatorias, Chile consiguió un segundo puesto y el boleto para Sudáfrica 2010. Allí, La Roja quedó eliminada en octavos de final ante Brasil. En febrero de 2011 dejó su puesto tras inconvenientes con la dirigencia. A pesar de todo, muchos tildan a Bielsa de ser el gran artífice en el armado de ‘la generación dorada’ en Chile, que más tarde consiguió dos Copa América.

En 2011 fue presentado en el Athletic Bilbao, club que supo tener gloria en el pasado, pero que el presente no era el mejor. Sin embargo, Bielsa llevó al conjunto vasco a la final de la Copa del Rey y la UEFA Europa League después de 35 años. Sin embargo, perdió las dos: una contra Barcelona y la otra ante Atlético de Madrid.

El 2 de mayo de 2014 el rosarino asumió en el Olympique de Marsella, que tenía una historia muy parecida al Athletic Bilbao. En 2015 dejó el cargo y explicó que su marcha de la entidad se debió a “un justificativo ético”, asegurando que el club pretendió rebajar en un 10% el sueldo de su cuerpo técnico sin darle ninguna explicación.

En su estadía por Marsella, el ‘Loco’ regaló un espectacular y emotivo mensaje luego de que el equipo empató ante Lyon y no le permitió acercarse al liderato de la Ligue 1, en ese partido mucha crítica recibió el árbitro, ya que perjudicó al Marsella: “Yo ahora ya sé que nada los serena, porque se mataron por el partido, lo merecieron y no lo consiguieron. Acepten la injusticia que todo se equilibra al final. Faltan nueve fechas y si nosotros jugamos así las nueve fechas, no les quepa dudas de que van a tener la respuesta que se merecen. Aunque les resulte imposible, no reclamen nada. Traguen veneno, fortalézcanse, que jugando así las nueve fechas que faltan van a obtener lo que merecen. ¡Los felicito muchachos, a todos, a todos, a todos!”

En 2017 es contratado por el Lille de Francia, pero antes de que termine el año es despedido. La causa fue que el argentino decidió viajar a Chile para visitar a un amigo muy enfermo, pero sin autorización del club.

El 15 de junio de 2018 firmó contrato con su actual equipo, Leeds United. El conjunto inglés hacía 16 años que no volvía a la primera división. En su primer torneo quedó eliminado en playoffs en manos del Derby County y, antes, peleó hasta el final uno de los dos ascensos directos que da el torneo.

Sin embargo, al año siguiente consiguió el título del Championship y ascendió a la Premier League el 18 de julio de 2020. En el campeonato le sacó diez puntos al segundo y en 46 fechas perdió en nueve ocasiones. Además fue el equipo con menos goles en contra. Por esto y por su forma de ser, ‘El Loco’ es venerado por sus hinchas. Le hicieron canciones, banderas y hasta una calle lleva su nombre.

En resumen, Marcelo Bielsa obtuvo cinco títulos como entrenador: dos en Newell´s, uno en Vélez. Una medalla de oro en los Juegos Olímpicos con Argentina y el Championship con Leeds.

“Soy un especialista en fracasos y sé perfectamente que las adhesiones se pierden cuando se acaba el éxito. Hay gente exitosa que no es feliz, y gente feliz que no necesita del éxito. El éxito es una excepción y no un continuo”. Opina Bielsa sobre esa “grieta” que divide a quienes lo aman y quienes lo califican como un mal entrenador.

“Yo soy un obsesivo del ataque. Yo miro videos para atacar, no para defender… tener el balón, tener autoridad”. Es otra frase que puede describir la filosofía de juego del “Loco”. Quien es elogiado por la mayoría de sus exdirigidos.

