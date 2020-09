Bielsa firma por un año más con Leeds United.

El equipo del ‘Loco’ debutará en la Premier League ante el campeón. Liverpool

Tras varios días de rumores sobre su posible continuidad, Marcelo Bielsa llegó a un arreglo contractual con el Leeds United, en donde permanecerá por la próxima temporada 2020/2021 de la Premier League.

Así lo dio a conocer el cuadro inglés este viernes, a través de un comunicado en redes sociales:

“Estamos contentos de confirmar que Marcelo Bielsa ha firmado un contrato de renovación por un año más con el club, como entrenador para la temporada 2020/2021”.

Bielsa, que arribó al Leeds en la temporada 2018/2019, cuenta con un total de 100 partidos como mandamás del equipo, en donde ha conseguido un total de 56 victorias, 17 empates y 17derrotas, a lo largo de dos temporadas.

La noticia calmó la tensión vivida en los últimos días en aficionados y prensa locales, a pesar que la directiva se mostraba confiante sobre la renovación del argentino.

Debut ante el campeón. La nueva temporada de la Premier League arranca este fin de semana, y el Leeds United debutará ante el vigente campeón Liverpool. En duelo a disputarse en Anfield.

Esta temporada, el Leeds conquistó el campeonato de la Championship y consumó su regreso a la máxima categoría del futbol inglés, tras 16 años de ausencia.

“Son uno de los mejores equipos del mundo” Marcelo adelanta el choque de mañana con el Liverpool”.

💬 "They are one of the best teams in the world" Marcelo previews tomorrow's clash with Liverpool https://t.co/4qfaCTFwOR

— Leeds United (@LUFC) September 11, 2020