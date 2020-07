Bernardo Cuesta es nuevo jugador del Puebla.

View this post on Instagram

El 9 de La Franja es un número importante🔵 Es el número que los niños poblanos sueñan portar.🧒🏼 Es el número que al 🏟 Cuauhtémoc hace gritar. Es el número que a los Enfranjados de la Sierra Norte o del Bronx hace celebrar. 🗽 Es el número que hace que todo Puebla a un extranjero quiera adoptar. 🤩 El 9 de La Franja apagó la erupción de un volcán. 🌋 El 9 de La Franja fue campeón goleador de Liga y Copa. 🏆 El 9 de La Franja anoté un gol en CU que por 59 minutos nos hizo soñar en una final. El 9 de La Franja es nuestro máximo goleador ⚽️ Esto es lo que significa llevar el 9 de La Franja. Y este, es tu momento para portarlo, Bernardo. ¡Bienvenido a #LaFranjaQueNosUne🎽!