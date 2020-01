Benzema y Bale son bajas en el Real Madrid.

Ibrahimovic debuta en empate del Milán.

El sueco debutó este lunes con el equipo italiano, al que llegó libre la semana pasada tras expirar su contrato con el Galaxy.

Pese a regalar detalles de clase, no pudo evitar un deslucido empate 0-0 contra el Sampdoria en el milanés estadio San Siro.

Ante 60.000 espectadores, que acudieron a San Siro para recibir al veterano sueco, de 38 años.

Milán acabó el partido sin goles y se quedó duodécimo, con 22 puntos.

Están a 13 unidades de distancia de la zona de Liga de Campeones.

Con “Ibra” sentado en el banquillo al comienzo del duelo, el Milan siguió mostrando límites, contra un Sampdoria al que fue anulado un gol por fuera de juego al borde del descanso y que rozó la ventaja nada más empezar la reanudación con Manolo Gabbiadini, cuyo disparo fue despejado bajo palos por el francés Theo Hernández tras un anterior toque del meta Gianluigi Donnarumma.

Ibrahimovic debuta en empate del Milán

Los 60.000 aficionados de San Siro asistieron a un nuevo partido complicado para el equipo milanista, que pese a tocar con calidad en algunos momentos, estuvo falto de pegada en la delantera y tímido en defensa.

Pasaban los minutos y, en el 55, llegó el momento de Ibrahimovic. El delantero sueco saltó al campo en sustitución del polaco Krzysztof Piatek y recibió una larga ovación de su hinchada, ilusionada por su regreso después de que vistiera la camiseta del Milan de 2010 a 2012.

⏱ 55'@Ibra_official comes on to replace @pjona9official / Entra Ibra per Piątek#MilanSampdoria 0-0 #SempreMilan pic.twitter.com/pl9DPqp1Pv

— AC Milan (@acmilan) January 6, 2020