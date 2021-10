Benzema se sorprende por petición de 10 meses de cárcel de la Fiscalía. Karim Benzema fue sorprendido ante la petición de la Fiscalía de Francia de condenar al delantero de Real Madrid con una pena de 10 meses de prisión, por su presunta participación en un chantaje cometido contra el también futbolista Mathieu Valbuena.

El abogado del Gato aseguró que el goleador no puede ser sentenciado si no ha sido encontrado culpable de algún delito y pidió enfocarse en el caso y no caer en la parte mediática del juicio. “Benzema no puede ser condenado cuando no ha hecho nada. Un tribunal debe dejar de lado el espectáculo y concentrarse en el fondo. Eso pediremos mañana en nuestro alegato”, dijo Sylvain Cormier.

El litigante aseguró que su cliente quedó “sorprendido” al conocer la pena que busca la Fiscalía de Francia, pero se mostró confiado en que “tarde o temprano Benzema será absuelto de estas acusaciones”.

Cormier aprovechó la conclusión de la segunda jornada del juicio y acusó a los fiscales de transformar el caso en un circo mediático. “La justicia ha buscado el espectáculo desde el principio. La Fiscalía ha teatralizado este caso. Anunció la detención de Benzema en 2015, cuando podía haberse hecho de forma discreta. Seguimos en esa línea”, añadió en sus quejas por el trato que ha recibido su cliente.

En el juicio a Benzema, la Fiscalía hizo su pedido de condena: 10 meses de cárcel



En el marco de la causa por chantaje a Mathieu Valbuena, su excompañero de selección, la fiscalía pidió esa pena y una multa para el delantero de Real Madrid.https://t.co/m1RTd52pTF — TyC Sports (@TyCSports) October 21, 2021

Finalmente, el abogado ironizó que el estatus de estrella del futbol mundial de Benzema baste para que la Fiscalía lo quiera encarcelar sin presentar pruebas. “La notoriedad de Benzema, según el fiscal, debe permitir condenarle sin pruebas y pedir penas más severas que para los demás”, concluyó.

