Benzema prefiere la Champions a la Copa del Mundo.

En primer lugar Karim Benzema revelá que Neymar es el mejor driblador y de igual forma sorprendió al confesar que prefiere ‘La Orejona’ comparada con la Copa del Mundo, esos fueron algunos de los secretos del francés.

Por lo tanto el futbolista del Real Madrid aprovecha el periodo de descanso para entretenerse y aclarar dudas de sus fans mediante su canal de YouTube.

En consecuencia. Dentro de una extensa plática aproximada a los 10 minutos de atender preguntas de los fans, se resaltan 10 preguntas y respuestas del artillero merengue.

Mientras que los mejores jugadores con los que ha compartido vestuario:

“Depende, hay muchos, y unos son delanteros, medios, defensas. Guti. Kaka, Cristiano, ahora Ramos…”

¿Le gustaría ser entrenador? “No sé, creo que ser entrenador es casi más duro que jugador, pero estaré cerca del balón. Ya veremos”.

¿Su XI favorito? “El del Real Madrid”.

¿Piensa en el Balón de Oro? “Claro que pienso en el Balón de Oro, desde pequeño, pero no es una obsesión, no me vuelve loco, pero cuando eres competitivo es normal que pienses en eso. Estás obligado”.

¿El entrenador que más lo ha hecho progresar? “De todos he aprendido algo. Mou, Ancelloti. Guérin, Zidane… todos me han dado un plus.”

¿Cambiaría la Copa del Mundo por las cuatro Champions?: “Jamás, en la vida”.

Además. ¿El mejor defensa al que se ha enfrentado?: “No hay uno, son dos. Ramos y Varane, cuando me enfrento a ellos en cada entrenamiento”.

¿Su gol favorito? “El gol a Osasuna”.

¿Con quién le habría gustado jugar? “Es fácil. Ronaldo Nazario y Zidane”.

Finalmente. ¿El mejor driblador? “Neymar, y ya paro ahí”.

