Benzema empata sobre la hora en un derbi de Madrid.

Luis Suárez también anotó por el Atlético en el Wanda Metropolitano.

El Real Madrid igualó sobre el final 1-1 al Atlético en un derbi intenso, polémico y sobre todo, dramático. El liderato en España estaba en disputa, decir “orgullo” es solamente un lugar común.

Cuando Luis Suárez tiene en frente al Real Madrid, un escándalo se arma por sí solo; el delantero uruguayo tiene una fiesta particular frente a la escuadra merengue, se nota sobre todo en su olfato en el área ante el uniforme blanco.

Una jugada de ensueño habilitó al charrúa quien desenfundó su pie y, a tres dedos, fusiló a Courtois para abrir el marcador en el Wanda. Una obra de arte por parte de un pistolero que, sin importar el escenario. Tiene a un cliente de investidura real, 12 tantos en contra de los de Valdebebas.

Esta vez, Simeone no cometió los errores ante Chelsea en la Champions League, el camión asomaba en el estadio. Pero todavía no se estacionaba en la meta de Oblak quien fue puesto a prueba con tiros de media distancia, sobre todo por parte de Lucas Vázquez.

Los del ‘Cholo’ tuvieron al menos paridad de fuerzas en el resto del complemento que culminó muy caliente gracias a una mano que no fue marcada en el área colchonera. El Real Madrid lanzó todas sus fuerzas restantes para reclamar a Hernández Hernández. Quien recibía la recomendación para consultar el VAR, no hubo tiro desde los once pasos pero sí mucha polémica.

Lucas Vázquez y Fede Valverde se encargaron de que Oblak no se aburriera para el complemento. Aunque el Atlético continuó con su dominio y, de no ser por Courtois, los rojiblancos bien pudieron finiquitar todo antes de los 60′. Pero Carrasco y el propio Suárez fallaron ante el guardameta belga.

Benzema sobre la hora le dio el empate a los Merengues. 1-1 el resultado final.

