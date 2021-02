Benjamín Galindo habla por primera vez tras sufrir un derrame cerebral. Benjamín Galindo sufrió un derrame cerebral hace unos meses, lo que trajo zozobra en la familia del futbol mexicano. Sin embargo, el histórico exfutbolista logró superar esta condición y actualmente se encuentra en pleno proceso de recuperación. El Maestro reveló que cada día tiene un progreso en su salud y afirmó que se encuentra “bien” de salud.

“Este proceso es largo, pero realmente lo he disfrutado porque conforme pasan los tiempo me siento mejor, estoy mejor, sé lo que sucedió que no es nada sencillo, pero gracias a Dios estoy vivo y estoy bien”, declaró Galindo en entrevista con la cadena TUDN.

Benjamín Galindo habla por primera vez tras un derrame cerebral https://t.co/kqaUpxUGDv pic.twitter.com/OWb8ffMsg6 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) February 1, 2021

Tras sufrir el accidenta cardiovascular, el Maestro detalló que tuvo “miedo” de ser sometido a un procedimiento quirúrgico. Previo a ser operado de la cabeza, el exjugador de Santos y Chivas recordó que le dijo a su familia “que realmente la ama”, en uno de los momentos más emotivos de la entrevista.

“Por supuesto que tienes miedo, sobre todo cuando te iban a abrir, a operar, estaba consciente y sabía lo que me iban a hacer. (A mi familia) que realmente los amaba, pasara lo que pasara yo creo que tengo una mujer y sabe ella lo que tiene que hacer”, añadió Benjamín durante la conversación con TUDN.

No estamos llorando, solo se nos metió en los ojos el reencuentro entre Matías Almeyda y Benjamín Galindo. 😢🐐📸https://t.co/AQI6ad3OT5 pic.twitter.com/yLphpnhnLT — MedioTiempo (@mediotiempo) January 25, 2021

El Maestro se desempeñaba como auxiliar técnico de Matías Almeyda en los Earthquakes de San José, en la Major League Soccer, al momento de sufrir el derrame cerebral. Tras su retiro como jugador, Galindo emprendió su carrera como entrenador y logró ganar el título de la Liga Mx en el Clausura 2012 con Santos.

