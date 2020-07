Bengalíes firman a Joe Burrow. Los Bengalíes de Cincinnati podrán contar con su mariscal de campo franquicia en el inicio de los campos de entrenamiento, tras acordar con Joe Burrow su contrato. De acuerdo a Ian Rapoport, reportero de NFL Network, el pasador accedió a firmar un vínculo laboral de cuatro temporadas a cambio de 36.19 millones de dólares.

The #Bengals have agreed to terms with No. 1 overall pick QB Joe Burrow on his fully guaranteed, four-year, $36-million contract with a $23.9M signing bonus. Every top 5 pick is now under contract.

— Ian Rapoport (@RapSheet) July 28, 2020