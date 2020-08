Bengalíes de Cincinnati piden combatir el racismo. El incidente en el que fue agredido Jacob Blake, un hombre afroamericano, por la policía de la ciudad de Kenosha, Wisconsin despertó una oleada de manifestaciones y el deporte no fue ajeno a ello. Este sábado, los Bengalíes de Cincinnati alzaron la voz y mediante un comunicado de prensa pidieron a la sociedad unirse y combatir el racismo y la discriminación que se viven en los Estados Unidos.

“Mientras este país continúa viendo casos de discriminación racial e injusticias, es tiempo para que nosotros actuemos. Juntos, como un frente unificado, debemos identificar, atender y finalmente acabar con esas prácticas y políticas que niegan libertad y justicia para todos, sin importar raza, religión o creencia. Es momento de que todos tomemos una posición”, informó el equipo de la NFL.

Asimismo, los Bengalíes solicitaron a la sociedad estadunidense luchar por los derechos de todas las personas y no ignorar el racismo que vive cierto sector de la población. Además, indicó que esto no es un tema político, sino de igualdad y vida.

“Es responsabilidad de cada uno de nosotros provocar cambios en nuestras comunidades, no solo para nosotros sino para aquellos que aún no llegan. No podemos voltear hacia otro lado cuando todavía se vive racismo en este país. Este no es un problema de políticas, sino de igualdad y vida. Si este país alguna vez logra las metas que le ha prometido a sus ciudadanos, debemos ser catalizadores del cambio”, añadió.

El miércoles, los Bucks de Milwaukee boicotearon su partido de playoffs como protesta por el caso de Jacob Blake. Estas manifestaciones se extendieron en otras ligas, como MLB, WNBA, MLS, que también vieron postergados una gran cantidad de juegos.

