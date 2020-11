Ben Roethlisberger es puesto en la lista de reservas/COVID-19. Los Acereros de Pittsburgh se perfilan para regresar nuevamente al Super Bowl, sin embargo, en su futuro inmediato podrían jugar sin su mariscal de campo titular. Este martes, el equipo mandó a la lista de reservas/COVID-19 a Ben Roethlisberger, junto con otros tres jugadores, por estar expuesto al virus SARS-CoV-2.

El Big Ben fue acompañado por Vince Williams, Jaylen Samuels y Jerald Hawkins en esta lista. Estos cinco jugadores deberán estar aislados por cinco días, después de que tuvieran contacto cercano con Vance McDonald, elemento que dio positivo a coronavirus el lunes.

Steelers’ QB Ben Roethlisberger was deemed a high-risk, close contact, per source. Provided he passes COVID tests this week, he would be eligible to come off the list Saturday and play Sunday against the Bengals.

Además, tendrán que arrojar un resultado negativo a las pruebas para poder regresar a los entrenamientos con los Acereros el sábado y ser elegibles para el partido del domingo ante los Bengalíes de Cincinnati. En caso de que Roethlisberger no pueda estar presente en ese juego, Mason Rudolph será el encargado de llevar las riendas de la ofensiva.

Mike Tomlin, entrenador en jefe de Pittsburgh, no se mostró preocupado por la posibilidad de que Big Ben no entrene esta semana al estar en aislamiento. “Tengo poca preocupación sobre esto, para ser muy honesto con ustedes”, expresó el coach en su conferencia de prensa de este día.

To be clear, Steelers’ QB Ben Roethlisberger has tested negative and was placed on the Reserve/COVID list for close contacts, per source. Roethlisberger is said to have “been diligent” with his behavior around others.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) November 10, 2020