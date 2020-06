Beltrán no pensó en las criticas por mostrar su casa.

El mediocampista de Chivas charló para TUDN en donde comentó que le sorprendieron las criticas que recibió por mostrar su casa en los protocolos previos a los juegos de la eLiga MX, y señaló que, no le avergüenza mostrar lo que tiene.

Fernando ‘Nene’ Beltrán dijo. “Yo no me fijé en eso, ni me importó mostrar mi casa, no iba a mostrar otra cosa que ni era mía o un lugar donde no vivía”.

“Salí normal con la mochilita, mochilita que yo no compré obviamente y que la gente criticó muchísimo, no la compré yo. Pero no tenía porque dar explicaciones, fue un regalo que me dio Alexis Vega que yo llegué un día. Y le dije que me gustaba mucho esa mochilita. Y él me la regaló tal cual, eso fue lo que pasó”. Le contó a Karina Herrera, reportera de TUDN, en un live de Instagram.

“Yo no pensé que me fueran a criticar por una cosa así, pero en realidad si yo hubiera sacado un carro lujoso o una casa extravagante, pues también me hubieran criticado”, agregó.

El Nene dijo que en algún momento de su vida también le gustaría contar con autos últimos modelos como los de sus compañeros, pero está consciente que tiene que ir paso a paso.

“Obviamente también quisiera tener el carro de Antuna o de Vega porque es el trabajo de uno, es lo que trabaja uno día a día para poder conseguirlo”.

“Al final de cuenta uno también sueña con traer un carro y una casa bonita, claro que la quiero y la deseo. Pero también sé que no puedo dar ese paso cuando no tengo todavía las formas para tenerlos”, mencionó.

Beltrán también confesó que trabaja para “comprarle una casa” a su mamá e indicó que valora mucho su hogar, con quien comparte con sus papás y hermano. Porque cuando vivía en la Ciudad de México “no tenía cuarto, vivíamos los cuatro en un mismo cuarto”.

El Nene compartió entusiasmado que uno de sus sueños que tenía era ponerle un negocio a su mamá y hermano de garnachas y tlacoyos. Mismo que con trabajo y sacrificio ya cumplió.

“Esos sueños que tengo de comprarle a mi mamá van poco a poco, le pusimos un local. Con las cosas que cocina mi hermano y mi mamá. Mi mamá siempre quiso tener un local, tiene muy buen sazón”, externó.

